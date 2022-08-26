Дорожное происшествие случилось в Каменске-Уральском Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) с грузовика во время движения слетели несколько буровых штанг. Инцидент произошел на оживленном перекрестке, рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Все произошло в час-пик, на кольцевом движении у „Байновского моста“. Буровая установка при выезде на улицу Алюминиевую с Суворова на высокой скорости потеряла буровые штанги (толстые металлические трубы), они разлетелись по дороге», — поделился очевидец с сообществом «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил, что был сильный грохот.

К посту прикреплено видео, на котором видно, как с машины слетают несколько массивных труб. Никто из автомобилистов не пострадал, хотя за несколько минут до происшествия по этому участку ехали велосипедисты. После инцидента водитель грузовика остановил машину и вместе с пассажиром попытались поднять штанги.