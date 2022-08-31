Пушков: кончина Горбачева — «конец эпохи» сближения РФ с Западом

Смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева спустя полгода после большого разрыва с Западом символизирует конец целой эпохи. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Кончина Михаила Горбачева спустя полгода после большого разрыва с Западом — это конец эпохи», — написал Пушков в Telegram. Сенатор напомнил, что Горбачев верил в возможность перестройки международных отношений и «построения общеевропейского дома», однако события в Европе и США показали наивность такой позиции, которая не выдержала испытания реальностью. По его словам, предпринятая стратегическая попытка сблизиться с Западным путем односторонних уступок стала завершением 20-го века, однако была отброшена 21-м веком.
Ранее URA.RU сообщало, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля.
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Смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева спустя полгода после большого разрыва с Западом символизирует конец целой эпохи. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. «Кончина Михаила Горбачева спустя полгода после большого разрыва с Западом — это конец эпохи», — написал Пушков в Telegram. Сенатор напомнил, что Горбачев верил в возможность перестройки международных отношений и «построения общеевропейского дома», однако события в Европе и США показали наивность такой позиции, которая не выдержала испытания реальностью. По его словам, предпринятая стратегическая попытка сблизиться с Западным путем односторонних уступок стала завершением 20-го века, однако была отброшена 21-м веком. Ранее URA.RU сообщало, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля.