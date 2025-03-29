Федор Конюхов завершил плавание на лодке через океаны из-за поломки

Российский путешественник Федор Конюхов был вынужден завершить свое плавание на весельной лодке «АКРОС» через океаны из-за поломок и технических неисправностей. Экспедиция, продолжавшаяся 114 дней, прервана в Южной Атлантике.
«День 114. Принято решение завершить переход», — сообщила команда Конюхова, объяснив это многочисленными повреждениями и неисправностями на борту. Информацию об этом была размещена на сайте путешественника.
В лодке вышли из строя ключевые системы управления и жизнеобеспечения. Полностью отказал блок управления автопилотом, повреждены все ветроуказатели, вышел из строя основной опреснитель воды, серьезно повреждены три из четырех спутниковых терминалов связи.
По словам команды, поддержку по решению завершить плавание оказали все партнеры проекта. В ближайшие дни планируется эвакуация Федора с использованием близко проходящего судна, которое сможет организовать трансфер.
Для спасения путешественника направлен китайский сухогруз «Ore Hong Kong», который должен прибыть к месту нахождения лодки 30-31 марта. Лодку «АКРОС» постараются поднять, если это окажется невозможным, то она будет консервирована для возможной дальнейшей буксировки.
Несмотря на досрочное завершение, Конюхов установил мировой рекорд, впервые в истории преодолев Южную Атлантику на вtсельной лодке за 68 суток. Всего за время плавания пройдено 11 152 километра (6 022 морских мили).
В начале декабря 2024 года Конюхов отправился на весельной лодке в 200-дневное путешествие из Аргентины в Австралию при поддержке челябинского курорта. 15 марта 2025 года стало известно, что путешественник прошел половину пути.
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