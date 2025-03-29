Mash: мошенники в Москве развели на миллионы экс-невестку бывшего главы Украины

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Лиза Ющенко не знала, что на ее имя был оформлен кредит, пишет Mash
Лиза Ющенко не знала, что на ее имя был оформлен кредит, пишет Mash Фото:

В Москве мошенники обманули экс-невестку бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лизу. Она потеряла десять миллионов рублей.

«Лизу Ющенко развели мошенники на десять млн рублей в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что она узнала о кредите, оформленном на ее имя, лишь спустя год. Займ был оформлен в 2023 году, когда Ющенко находилась на лечении на Мальдивах.

По информации Mash, подозревают в этом ее бывшую бизнес-партнершу Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Лиза, после развода с сыном Ющенко, вышла замуж за российского бизнесмена и потеряла связь с Украиной.

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В Москве мошенники обманули экс-невестку бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лизу. Она потеряла десять миллионов рублей. «Лизу Ющенко развели мошенники на десять млн рублей в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что она узнала о кредите, оформленном на ее имя, лишь спустя год. Займ был оформлен в 2023 году, когда Ющенко находилась на лечении на Мальдивах. По информации Mash, подозревают в этом ее бывшую бизнес-партнершу Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Лиза, после развода с сыном Ющенко, вышла замуж за российского бизнесмена и потеряла связь с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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