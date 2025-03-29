Mash: мошенники в Москве развели на миллионы экс-невестку бывшего главы Украины

В Москве мошенники обманули экс-невестку бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лизу. Она потеряла десять миллионов рублей.
«Лизу Ющенко развели мошенники на десять млн рублей в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что она узнала о кредите, оформленном на ее имя, лишь спустя год. Займ был оформлен в 2023 году, когда Ющенко находилась на лечении на Мальдивах.
По информации Mash, подозревают в этом ее бывшую бизнес-партнершу Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Лиза, после развода с сыном Ющенко, вышла замуж за российского бизнесмена и потеряла связь с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.