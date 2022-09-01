01 сентября 2022

Махонин подыскал замену своей соратнице

Пост руководителя инспекции по охране памятников в Пермском крае достанется Светлане Исмаиловой
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Назначение состоится в ближайшее время Фото:

Инспекцию по охране объектов культурного наследия в Пермском крае с высокой долей вероятности возглавит Светлана Исмаилова, которая ранее работала заместителем у занимавшейся пост руководителя ведомства Ольги Андриановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернатору Дмитрию Махонину. Глава региона в ближайшей перспективе, как ожидается, оформит это решение документально. Андрианова считается членом команды губернатора.

«Сейчас она исполняет обязанности руководителя. Но это продлится недолго, и Светлана Исмаилова станет полноправным руководителем», — сообщил источник.

Светлана Исмаилова, по данным из открытых источников, также возглавляла краевое бюджетное учреждение «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников». В пресс-службе администрации губернатора не смогли прокомментировать это назначение.

Место руководителя инспекции стало вакантным после того, как Ольга Андрианова, которая много лет работала в УФАС по Пермскому краю, перешла на должность вице-мэра Перми по градостроительным вопросам и имуществу. Курировавшая этот блок в мэрии Елена Гонцова ушла с поста после критики губернатора Дмитрия Махонина.

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Инспекцию по охране объектов культурного наследия в Пермском крае с высокой долей вероятности возглавит Светлана Исмаилова, которая ранее работала заместителем у занимавшейся пост руководителя ведомства Ольги Андриановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернатору Дмитрию Махонину. Глава региона в ближайшей перспективе, как ожидается, оформит это решение документально. Андрианова считается членом команды губернатора. «Сейчас она исполняет обязанности руководителя. Но это продлится недолго, и Светлана Исмаилова станет полноправным руководителем», — сообщил источник. Светлана Исмаилова, по данным из открытых источников, также возглавляла краевое бюджетное учреждение «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников». В пресс-службе администрации губернатора не смогли прокомментировать это назначение. Место руководителя инспекции стало вакантным после того, как Ольга Андрианова, которая много лет работала в УФАС по Пермскому краю, перешла на должность вице-мэра Перми по градостроительным вопросам и имуществу. Курировавшая этот блок в мэрии Елена Гонцова ушла с поста после критики губернатора Дмитрия Махонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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