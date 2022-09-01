Махонин подыскал замену своей соратнице

Пост руководителя инспекции по охране памятников в Пермском крае достанется Светлане Исмаиловой

02 сентября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Назначение состоится в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инспекцию по охране объектов культурного наследия в Пермском крае с высокой долей вероятности возглавит Светлана Исмаилова, которая ранее работала заместителем у занимавшейся пост руководителя ведомства Ольги Андриановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернатору Дмитрию Махонину. Глава региона в ближайшей перспективе, как ожидается, оформит это решение документально. Андрианова считается членом команды губернатора. «Сейчас она исполняет обязанности руководителя. Но это продлится недолго, и Светлана Исмаилова станет полноправным руководителем», — сообщил источник. Светлана Исмаилова, по данным из открытых источников, также возглавляла краевое бюджетное учреждение «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников». В пресс-службе администрации губернатора не смогли прокомментировать это назначение. Место руководителя инспекции стало вакантным после того, как Ольга Андрианова, которая много лет работала в УФАС по Пермскому краю, перешла на должность вице-мэра Перми по градостроительным вопросам и имуществу. Курировавшая этот блок в мэрии Елена Гонцова ушла с поста после критики губернатора Дмитрия Махонина.

Инспекцию по охране объектов культурного наследия в Пермском крае с высокой долей вероятности возглавит Светлана Исмаилова, которая ранее работала заместителем у занимавшейся пост руководителя ведомства Ольги Андриановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернатору Дмитрию Махонину. Глава региона в ближайшей перспективе, как ожидается, оформит это решение документально. Андрианова считается членом команды губернатора. «Сейчас она исполняет обязанности руководителя. Но это продлится недолго, и Светлана Исмаилова станет полноправным руководителем», — сообщил источник. Светлана Исмаилова, по данным из открытых источников, также возглавляла краевое бюджетное учреждение «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников». В пресс-службе администрации губернатора не смогли прокомментировать это назначение. Место руководителя инспекции стало вакантным после того, как Ольга Андрианова, которая много лет работала в УФАС по Пермскому краю, перешла на должность вице-мэра Перми по градостроительным вопросам и имуществу. Курировавшая этот блок в мэрии Елена Гонцова ушла с поста после критики губернатора Дмитрия Махонина.