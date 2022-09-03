Эрдоган признал высокую роль России в организации миссии МАГАТЭ

Эрдоган признает роль России в обеспечении безопасности на ЗАЭСФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Российская сторона обеспечила качественную помощь в обеспечении безопасности станции.
Также турецкий лидер в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, обсудил вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Подтвердив при этом настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте президента России.
Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Госдума РФ призвала МАГАТЭ надавить на Украину и потребовать прекратить обстрелы ЗАЭС, пишут «Дни.ру». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Российская сторона обеспечила качественную помощь в обеспечении безопасности станции. Также турецкий лидер в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, обсудил вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Подтвердив при этом настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте президента России. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Госдума РФ призвала МАГАТЭ надавить на Украину и потребовать прекратить обстрелы ЗАЭС, пишут «Дни.ру». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.