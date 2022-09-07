В Европе определили состояние армии РФ по смеху Путина и Шойгу

Российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине. Об написала журналистка британского издания Mirror Ханна Левин.
Служба военных новостей «Звезда» опубликовала кадры, на которых Путин, сидящий рядом с министром обороны Сергеем Шойгу, обменивается шутками во время прослушивания телефонного разговора между заместителем Шойгу и начальником Генштаба.
«Продолжая четырехлетние учения „Восток“, Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине», — пишет Левин.
Ранее Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны. В ходе доклада Путин, улыбаясь, отмечает, что «Евкуров [замминистра обороны] только сам видит, но докладывает начальнику Генерального штаба».
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Российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине. Об написала журналистка британского издания Mirror Ханна Левин. Служба военных новостей «Звезда» опубликовала кадры, на которых Путин, сидящий рядом с министром обороны Сергеем Шойгу, обменивается шутками во время прослушивания телефонного разговора между заместителем Шойгу и начальником Генштаба. «Продолжая четырехлетние учения „Восток“, Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине», — пишет Левин. Ранее Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны. В ходе доклада Путин, улыбаясь, отмечает, что «Евкуров [замминистра обороны] только сам видит, но докладывает начальнику Генерального штаба».