В Европе определили состояние армии РФ по смеху Путина и Шойгу

Mirror: смех Путина с Шойгу говорит о способности российской армии работать как обычно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, шойгу сергей, путин владимир, день вмф, военные моряки
Военные учения «Восток» проводятся каждый год на протяжении четырех лет Фото:

Российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине. Об написала журналистка британского издания Mirror Ханна Левин.

Служба военных новостей «Звезда» опубликовала кадры, на которых Путин, сидящий рядом с министром обороны Сергеем Шойгу, обменивается шутками во время прослушивания телефонного разговора между заместителем Шойгу и начальником Генштаба.

«Продолжая четырехлетние учения „Восток“, Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине», — пишет Левин.

Ранее Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны. В ходе доклада Путин, улыбаясь, отмечает, что «Евкуров [замминистра обороны] только сам видит, но докладывает начальнику Генерального штаба».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине. Об написала журналистка британского издания Mirror Ханна Левин. Служба военных новостей «Звезда» опубликовала кадры, на которых Путин, сидящий рядом с министром обороны Сергеем Шойгу, обменивается шутками во время прослушивания телефонного разговора между заместителем Шойгу и начальником Генштаба. «Продолжая четырехлетние учения „Восток“, Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны работать как обычно, параллельно участвуя в спецоперации на Украине», — пишет Левин. Ранее Путин и Шойгу посмеялись после доклада замминистра обороны. В ходе доклада Путин, улыбаясь, отмечает, что «Евкуров [замминистра обороны] только сам видит, но докладывает начальнику Генерального штаба».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...