Екатеринбуржцы второй раз за неделю остались без связи и интернета

Часть екатеринбуржцев, пользующихся услугами провайдера «Дом.ру», пожаловались на пропавшее интернет-соединение, которого нет около часа. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте», информацию подтвердили на горячей линии провайдера.
«Произошел сбой в системе оборудования, некоторые абоненты остались без интернета и телефонной связи. Предполагается, что появившуюся проблему исправят ближе к вечеру, не раньше девяти часов», — сообщили URA.RU на горячей линии.
В конце июня URA.RU писало, что екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.
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