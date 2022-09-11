11 сентября 2022

Екатеринбуржцы второй раз за неделю остались без связи и интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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У провайдера «Дом.RU» второй раз за две недели произошел масштабный сбой Фото:

Часть екатеринбуржцев, пользующихся услугами провайдера «Дом.ру», пожаловались на пропавшее интернет-соединение, которого нет около часа. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте», информацию подтвердили на горячей линии провайдера.

«Произошел сбой в системе оборудования, некоторые абоненты остались без интернета и телефонной связи. Предполагается, что появившуюся проблему исправят ближе к вечеру, не раньше девяти часов», — сообщили URA.RU на горячей линии.

В конце июня URA.RU писало, что екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.

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Часть екатеринбуржцев, пользующихся услугами провайдера «Дом.ру», пожаловались на пропавшее интернет-соединение, которого нет около часа. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте», информацию подтвердили на горячей линии провайдера. «Произошел сбой в системе оборудования, некоторые абоненты остались без интернета и телефонной связи. Предполагается, что появившуюся проблему исправят ближе к вечеру, не раньше девяти часов», — сообщили URA.RU на горячей линии. В конце июня URA.RU писало, что екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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