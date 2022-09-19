Посольство РФ: россиян на границе с Латвией заставляют письменно осуждать Москву

Посольство РФ: к россиянам на границе с Латвией предъявляют вопиющие требования
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
Приезжающих могут не пустить в Латвию в случае отказа осудить власти РФ Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Граждан РФ при пересечении границы с Латвией заставляют подписать заявление, в котором осуждаются российские власти. Об этом сообщили в посольстве РФ в Латвии.

«В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — цитирует РБК посольство. В таком случае решение о пропуске россиян принимают только компетентные службы Латвии, отметили в диппредставительстве.

С 19 сентября власти Латвии полностью прекращают пропускать через границу россиян с шенгенскими визами. Также ограничения решили ввести Литва и Эстония. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с РФ, сообщает телеканал 360. Подобные меры стали ответом на спецоперацию РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. В МИД РФ заявили, что не будут вводить зеркальные визовые ограничения для ЕС, передает «Национальная служба новостей».

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Граждан РФ при пересечении границы с Латвией заставляют подписать заявление, в котором осуждаются российские власти. Об этом сообщили в посольстве РФ в Латвии. «В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — цитирует РБК посольство. В таком случае решение о пропуске россиян принимают только компетентные службы Латвии, отметили в диппредставительстве. С 19 сентября власти Латвии полностью прекращают пропускать через границу россиян с шенгенскими визами. Также ограничения решили ввести Литва и Эстония. Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с РФ, сообщает телеканал 360. Подобные меры стали ответом на спецоперацию РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. В МИД РФ заявили, что не будут вводить зеркальные визовые ограничения для ЕС, передает «Национальная служба новостей».
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