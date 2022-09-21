Аналитик Блинов объяснил, почему продавать доллары уже поздно

22 сентября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Эксперт предупредил, что судьба доллара в РФ зависит от многих неэкономических факторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Наступило время, когда продавать доллары уже поздно. Об этом предупредил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов. «Лично я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. […] Конечно, пока нет однозначной уверенности в том, что мир в одночасье перейдет от доллара и единой европейской валюты к новым форматам и единицам расчета, но компромисс рано или поздно искать придется. Возможно, многое прояснится после 20-го Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита стран G-20 в ноябре», — считает эксперт, передает «Прайм». По его словам, судьба «зеленого» зависит от множества факторов, которые даже могут не зависеть непосредственно от экономики. Эксперт допустил, что нужда в долларах может и вовсе отпасть. Ранее финансовые аналитики призвали россиян избавляться от долларов и евро. Они объяснили это тем, что существует риск введения ограничений на эти валюты.

Наступило время, когда продавать доллары уже поздно. Об этом предупредил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов. «Лично я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. […] Конечно, пока нет однозначной уверенности в том, что мир в одночасье перейдет от доллара и единой европейской валюты к новым форматам и единицам расчета, но компромисс рано или поздно искать придется. Возможно, многое прояснится после 20-го Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита стран G-20 в ноябре», — считает эксперт, передает «Прайм». По его словам, судьба «зеленого» зависит от множества факторов, которые даже могут не зависеть непосредственно от экономики. Эксперт допустил, что нужда в долларах может и вовсе отпасть. Ранее финансовые аналитики призвали россиян избавляться от долларов и евро. Они объяснили это тем, что существует риск введения ограничений на эти валюты.