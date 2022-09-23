Пушилин порадовался за россиян, которым достанется Донбасс

23 сентября 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Пушилин рад за россиян из-за присоединения Донбасса к РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава ДНР Денис Пушилин порадовался за Россию, которая «прирастет непокоренным Донбассом». Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я рад не только за всех жителей республики, но и за РФ, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале. Также Пушилин подчеркнул, что этот референдум является важным шагом для новой реальности Донбасса в составе «мощной России». Референдумы о присоединении освобожденных территорий проходят с 23 по 27 сентября. Это один из ключевых этапов спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин порадовался за Россию, которая «прирастет непокоренным Донбассом». Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я рад не только за всех жителей республики, но и за РФ, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале. Также Пушилин подчеркнул, что этот референдум является важным шагом для новой реальности Донбасса в составе «мощной России». Референдумы о присоединении освобожденных территорий проходят с 23 по 27 сентября. Это один из ключевых этапов спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.