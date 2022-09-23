Пушилин порадовался за россиян, которым достанется Донбасс

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Пушилин рад за россиян из-за присоединения Донбасса к РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин порадовался за Россию, которая «прирастет непокоренным Донбассом». Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Я рад не только за всех жителей республики, но и за РФ, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале. Также Пушилин подчеркнул, что этот референдум является важным шагом для новой реальности Донбасса в составе «мощной России».

Референдумы о присоединении освобожденных территорий проходят с 23 по 27 сентября. Это один из ключевых этапов спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.

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Глава ДНР Денис Пушилин порадовался за Россию, которая «прирастет непокоренным Донбассом». Об этом он заявил в своем видеообращении. «Я рад не только за всех жителей республики, но и за РФ, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале. Также Пушилин подчеркнул, что этот референдум является важным шагом для новой реальности Донбасса в составе «мощной России». Референдумы о присоединении освобожденных территорий проходят с 23 по 27 сентября. Это один из ключевых этапов спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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