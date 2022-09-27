Жители ДНР рассказали, как голосовали на референдуме в Подмосковье

Выходцы из ДНР в Подмосковье поделились эмоцями от участия в референдуме

27 сентября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Голосующие надеются, что результаты референдума окажутся положительными Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Жители Донбасса, размещенные в Подмосковье, приняли участие в референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Московской области, участники голосуют за присоединение регионов к России. «Мы очень ждали этого референдума и надеемся, что теперь все получится и мы войдем в состав России. Мы с мужем вообще считаем, что Россия должна собрать все свои страны, которые были в СССР, объединиться и стать опять сильной и могучей страной», — говорит беженка из Донецка Галина Дюбанова. Женщина приехала из Донецка в Московскую область вместе с двумя маленькими детьми. На данный момент она проживает в пункте временного размещения. По ее словам, когда ситуация улучшится, она планирует остаться в регионе, а ее муж планирует стать лесником. Другая голосовавшая — Мария Логвин из Горловки. Весной 2022 года она перебралась в Московскую область. Но все равно скучает по своей родине. Там у нее похоронена дочь, которая погибла под обстрелами в 2014 году. «Мы восемь лет ждали. Я думаю, что все будет очень хорошо. Я надеюсь на это. Я этого ждала и мечтала, я просто счастлива, что я уже проголосовала за Россию», — говорит Мария Логвин. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение доукомплектовать снаряжением мобилизованных на Украину. Служащих снабдят всем необходимым снаряжением, которое потребуется в это время года.

Жители Донбасса, размещенные в Подмосковье, приняли участие в референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ. Как рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Московской области, участники голосуют за присоединение регионов к России. «Мы очень ждали этого референдума и надеемся, что теперь все получится и мы войдем в состав России. Мы с мужем вообще считаем, что Россия должна собрать все свои страны, которые были в СССР, объединиться и стать опять сильной и могучей страной», — говорит беженка из Донецка Галина Дюбанова. Женщина приехала из Донецка в Московскую область вместе с двумя маленькими детьми. На данный момент она проживает в пункте временного размещения. По ее словам, когда ситуация улучшится, она планирует остаться в регионе, а ее муж планирует стать лесником. Другая голосовавшая — Мария Логвин из Горловки. Весной 2022 года она перебралась в Московскую область. Но все равно скучает по своей родине. Там у нее похоронена дочь, которая погибла под обстрелами в 2014 году. «Мы восемь лет ждали. Я думаю, что все будет очень хорошо. Я надеюсь на это. Я этого ждала и мечтала, я просто счастлива, что я уже проголосовала за Россию», — говорит Мария Логвин. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение доукомплектовать снаряжением мобилизованных на Украину. Служащих снабдят всем необходимым снаряжением, которое потребуется в это время года.