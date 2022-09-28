Пара сыграет свадьбу сразу после возвращения мужчины домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Сосновского района Челябинской области Артур Султанов планировал расписаться с Юлией Разумовой 21 октября этого года. 27 сентября пришла повестка из военкомата в рамках частичной мобилизации, и планы пришлось резко поменять, рассказал мужчина URA.RU.

«Мы хотели расписаться. 21 сентября мы подали заявление на 21 октября. Потом пришла повестка, и все, не получилось. Отсрочку не дали», — сообщил URA.RU Султанов

Мужчине 32 года. Он проходил военную службу в Москве, боевого опыта не имеет. Дома остались мама, девушка, брат, который учится в медицинском вузе.

По словам мобилизованного, собираться помогала вся семья. Список необходимых вещей смотрели в интернете. С собой боец взял теплую одежду и обувь, еду и аптечку. Будущие молодожены уверены, что у них настоящие чувства. Юлия надеется, что Артур вернется, она обязательно будет ждать его с фронта.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Под нее, в первую очередь, попадают те, кто служил, имеет соответствующий боевой опыт и специальную подготовку.