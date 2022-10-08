08 октября 2022
07 октября 2022

Свердловские артисты выступили перед мобилизованными в Елани. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские артисты дали концерт мобилизованным в Елани Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Артисты из Ирбита (Свердловская область) выступили перед мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку в Еланском гарнизоне. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В Еланском учебном центре был концерт артистов Ирбитского района для мобилизованных», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Мероприятие прошло 7 октября.

В комментариях к посту, Наталья Бологова, представившаяся одной из артисток, рассказала, что выступила перед военнослужащими бесплатно. «Мы привезли ребятам гуманитарную помощь, где и одежда, и медикаменты, и продукты. Все, что было в наших силах, мы сделали», — рассказала Болотова.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани и выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеством и организованностью.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Артисты из Ирбита (Свердловская область) выступили перед мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку в Еланском гарнизоне. Информация об этом появилась в соцсетях. «В Еланском учебном центре был концерт артистов Ирбитского района для мобилизованных», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Мероприятие прошло 7 октября. В комментариях к посту, Наталья Бологова, представившаяся одной из артисток, рассказала, что выступила перед военнослужащими бесплатно. «Мы привезли ребятам гуманитарную помощь, где и одежда, и медикаменты, и продукты. Все, что было в наших силах, мы сделали», — рассказала Болотова. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани и выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеством и организованностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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