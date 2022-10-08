Артисты из Ирбита (Свердловская область) выступили перед мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку в Еланском гарнизоне. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В Еланском учебном центре был концерт артистов Ирбитского района для мобилизованных», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Ирбит». Мероприятие прошло 7 октября.
В комментариях к посту, Наталья Бологова, представившаяся одной из артисток, рассказала, что выступила перед военнослужащими бесплатно. «Мы привезли ребятам гуманитарную помощь, где и одежда, и медикаменты, и продукты. Все, что было в наших силах, мы сделали», — рассказала Болотова.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинскую часть в Елани и выступил перед мобилизованными. Певец, увидев мужчин, поразился их мужеством и организованностью.
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