Челябинских металлургов проверили экологи

Металлурги и чиновники сообща работают над улучшением экологии в Челябинской области (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Завершившиеся 7 октября проверки уральского управления Росприроднадзора на металлургических предприятиях Челябинской области продемонстрировали деловой консенсус между контролирующими органами и промышленниками. Некоторые выявленные проблемы лишь подтвердили общий тренд на выполнение экологических программ и проектов металлургов, сообщили «URA.RU» источники в бизнес-кругах.

«Специалисты-экологи проверили ряд металлургических заводов. В частности, как исполняются заключенные еще в 2020 году между предприятиями и государством соглашения по улучшению экологической обстановки и выполнению указов президента России Владимира Путина. При этом проверка показала, что, несмотря на тормозящее действие экономических санкций со стороны Запада, ряд предприятий берут на себя расширенные экологические обязательства и выполняют их», — пояснил инсайдер.

По его оценке, завершившаяся масштабная инспекция прошла при полном содействии и открытости со стороны промышленников. В итоге налаженный полноценный контакт пошел на пользу и крупному бизнесу, и контролирующему органу.

«Росприроднадзор оказывает промышленникам глубокую методическую поддержку. Его помощь заключается в совместной разработке мероприятий по охране окружающей среды, также на регулярной основе проходят консультации по грамотному ведению документации и других аспектов экологической работы», — заявил URA.RU главный эколог ЧЭМК Владимир Серегин.

Четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов подписаны со всеми крупными предприятиями Челябинской области. Они предусматривают увеличение изначальных обязательств до 2024 года. Как ранее сообщил губернатор Алексей Текслер вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко, до 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.