Лукашенко экстренно собирает военных и силовиков

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко проведет совещание с военными Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».

«Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками», — отмечается в сообщении. О чем именно пойдет речь, не сообщается.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». «Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками», — отмечается в сообщении. О чем именно пойдет речь, не сообщается. Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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