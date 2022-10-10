Лукашенко экстренно собирает военных и силовиков

Лукашенко проведет совещание с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет совещание с военным блоком. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».
«Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками», — отмечается в сообщении. О чем именно пойдет речь, не сообщается.
Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы на границе с Украиной находятся в боевой готовности к реагированию на возможные провокации. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.
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