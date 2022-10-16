Жителей окружного центра в Пермском крае оставили без воды

Бардымцы в соцсетях жалуются, что несколько дней сидят без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько частных домовладений в селе Барда Пермского края на несколько дней остались без водоснабжения. Об этом говорится в паблике «Барда.Да» соцсети «ВКонтакте». Автор поста, не указавший своего имени, утверждает, что воды в домах бардымцев нет с 13 октября.

«Пол поселка остались без воды, это не нормально! Не у всех есть возможность купить воду даже просто на еду, не говоря о том, чтоб помыться. Почти все — с маленькими детьми. А бабушки, у которых пенсия 10 тысяч рублей, им как быть? Нам никто не вернет деньги, на которые мы покупаем воду. Говорили, за два дня управятся. В итоге они, видите ли, не успевают — рабочих не хватает. А мы — то причем?!», — говорится в размещенном посте. Также автор записи грозит пожаловаться на ситуацию в прокуратуру.

Глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов в беседе с URA.RU пояснил, что водоснабжение на некоторых улицах села отключено по причине ремонта водопровода. Он заверил, что система водоснабжения в микрорайоне Финский села Барда, где ведутся работы, проложена в 80-е годы прошлого столетия. Из-за этого в минувшие годы на сетях регулярно возникали аварии. Алапанов заверил, что ремонтные работы на водоводе завершатся в течение ближайших дней.

«Сроки выполнения работ подрядчиком — до 30 октября. По мере прокладывания труб, дома параллельно будут подключать к водоснабжению. В течение одного-двух дней планируется частично подключить дома по улице Королева, затем — Савицкой, Декабристов, Солнечная и т. д. Это необходимо для бесперебойного и качественного предоставления коммунальной услуги», — сообщил Алапанов.

По словам мэра, энергоснабжающая организация, МУП ЖКХ «Бардымское», заблаговременно уведомила граждан о предстоящих перебоях с водоснабжением. Также глава округа пояснил, что домов, оставшихся без воды, могут набрать питьевую воду на колонках, расположенных на соседних улицах.