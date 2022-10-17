В Москве впервые после реставрации представят картину, которую испортил охранник Ельцин Центра

Картину «Три фигуры», которой охранник ЕЦ пририсовал глаза, восстановили, но мужчине наказания ибзежать не удалось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая прогремела на всю Россию из-за екатеринбургского охранника Александра Васильева из Ельцин Центра. Мужчина пририсовал ручкой глаза картине Анны Лепорской в январе 2022 года. Информация о старте культурного мероприятия появилась на официальном сайте музея.

«С 20 октября 2022 по 19 февраля 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка „Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие“. Проект реализован совместно с „Энциклопедией русского авангарда“ и Ельцин Центром», — говорится в анонсе.

Также подчеркивается, что в рамках выставки представят 98 работ из частных коллекций и 11 музеев России. Особо подчеркивается, что среди картин Каземира Малевича, Марка Шагала и Константин Рождественский, на выставке впервые после скандала появится работа Анны Лепорской. «Государственная Третьяковская галерея после проведенной реставрации предоставила на выставку пострадавшую в декабре 2021 года работу Анны Лепорской „Три фигуры“», — сообщают представители культурной площадки.

Охранник Ельцин Центра Александр Васильев испортил картину «Три фигуры» Анны Лепорской в начале января. По его словам, дети попросили его пририсовать глаза фигурам. Картина стоила 75 миллионов рублей, произведение искусства было восстановлено. Однако руководство Третьяковской галереи отказалось примириться с охранником и подало в суд. За Васильева вступался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, журналистка Ксения Собчак, автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко. Мужчина раскаялся, но суд все равно назначил Васильеву 180 часов обязательных работ.