Стремоусов предрек скорое освобождение еще трех регионов Украины

24 октября 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Стремоусов анонсировал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма». В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.

В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма». В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.