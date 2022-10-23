23 октября 2022

Стремоусов предрек скорое освобождение еще трех регионов Украины

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Стремоусов анонсировал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма».

В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.

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В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма». В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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