В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма».
В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
В ближайшее время из-под контроля Киева будут освобождены еще три региона Украины. Такое мнение озвучил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он подчеркнул, что «священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма». В ходе спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Референдумы по самоопределению этих регионов прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей территорий отдали свой голос за присоединение к Российской Федерации.