Турчак предложил изменить льготы для мобилизованных по оплате услуг ЖКХ

Турчак предложил пересчитать размер оплаты ЖКУ для мобилизованных

26 октября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак предложил упростить подачу заявления по перерасчету услуг ЖКХ для мобилизованных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным россиянам следует пересчитывать размер платы за жилищно-коммунальные услуги за весь период прохождения службы без ограничения сроков подачи заявления. С таким предложением к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину обратился секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. «Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления, учитывая отсутствие такой возможности у данной категории граждан», — говорится в письме Андрея Турчака Иреку Файзуллину, передает РБК. Сейчас ограничение по сроку действия заявления о перерасчете действует не более шести месяцев, за которые производится перерасчет. Также он предложил убрать из заявления все ненужные для мобилизованных пункты и оставить только лишь день начала периода временного отсутствия в связи с мобилизацией, который нужно указать военнослужащему. «Для мобилизованных граждан указание в заявлении дня окончания периода временного отсутствия не представляется возможным», — подчеркнул он. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Для поддержки призывников и их семей власти разработали ряд социальных мер. Участникам спецоперации уже были предоставлены кредитные каникулы, а также семьи мобилизованных освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ.

Мобилизованным россиянам следует пересчитывать размер платы за жилищно-коммунальные услуги за весь период прохождения службы без ограничения сроков подачи заявления. С таким предложением к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину обратился секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. «Полагаем, что в отношении мобилизованных граждан целесообразно предусмотреть возможность подачи заявления единовременно и осуществлять перерасчет размера платы за весь период прохождения службы по мобилизации без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления, учитывая отсутствие такой возможности у данной категории граждан», — говорится в письме Андрея Турчака Иреку Файзуллину, передает РБК. Сейчас ограничение по сроку действия заявления о перерасчете действует не более шести месяцев, за которые производится перерасчет. Также он предложил убрать из заявления все ненужные для мобилизованных пункты и оставить только лишь день начала периода временного отсутствия в связи с мобилизацией, который нужно указать военнослужащему. «Для мобилизованных граждан указание в заявлении дня окончания периода временного отсутствия не представляется возможным», — подчеркнул он. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Для поддержки призывников и их семей власти разработали ряд социальных мер. Участникам спецоперации уже были предоставлены кредитные каникулы, а также семьи мобилизованных освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ.