29 октября 2022
28 октября 2022

В Копейске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
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День Российского флага на набережной реки Кама. Пермь, российский флаг, полиция, триколор, день российского флага, ретро гараж
Полицейские действовали при поддержке спецназа Фото:

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при поддержке отряда спецназа «Гром» ликвидировали подпольную нарколабораторию в Копейске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения проникнуть в квартиру многоэтажного дома, где было налажено нелегальное производство мефедрона.

«Хозяин квартиры впускать оперативников отказался, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения войти к нему через окно. Изъято 90 граммов готового к продаже наркотика, а также оборудование и вещества, необходимые для его производства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подельника владельца нарколаборатории задержали, когда он раскладывал закладки. У него изъяли 16 граммов мефедрона. Сейчас оба наркодельца заключены под стражу. За попытку сбыта наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — двадцать лет лишения свободы.

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при поддержке отряда спецназа «Гром» ликвидировали подпольную нарколабораторию в Копейске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения проникнуть в квартиру многоэтажного дома, где было налажено нелегальное производство мефедрона. «Хозяин квартиры впускать оперативников отказался, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения войти к нему через окно. Изъято 90 граммов готового к продаже наркотика, а также оборудование и вещества, необходимые для его производства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подельника владельца нарколаборатории задержали, когда он раскладывал закладки. У него изъяли 16 граммов мефедрона. Сейчас оба наркодельца заключены под стражу. За попытку сбыта наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — двадцать лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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