В Копейске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

30 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Полицейские действовали при поддержке спецназа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при поддержке отряда спецназа «Гром» ликвидировали подпольную нарколабораторию в Копейске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения проникнуть в квартиру многоэтажного дома, где было налажено нелегальное производство мефедрона. «Хозяин квартиры впускать оперативников отказался, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения войти к нему через окно. Изъято 90 граммов готового к продаже наркотика, а также оборудование и вещества, необходимые для его производства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подельника владельца нарколаборатории задержали, когда он раскладывал закладки. У него изъяли 16 граммов мефедрона. Сейчас оба наркодельца заключены под стражу. За попытку сбыта наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — двадцать лет лишения свободы.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при поддержке отряда спецназа «Гром» ликвидировали подпольную нарколабораторию в Копейске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения проникнуть в квартиру многоэтажного дома, где было налажено нелегальное производство мефедрона. «Хозяин квартиры впускать оперативников отказался, спецназовцам пришлось при помощи альпинистского снаряжения войти к нему через окно. Изъято 90 граммов готового к продаже наркотика, а также оборудование и вещества, необходимые для его производства», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подельника владельца нарколаборатории задержали, когда он раскладывал закладки. У него изъяли 16 граммов мефедрона. Сейчас оба наркодельца заключены под стражу. За попытку сбыта наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — двадцать лет лишения свободы.