Российские войска перешли на левый берег Днепра и ведут огонь по ВСУ: главное к 11 ноября

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Российские солдаты уже заняли заранее подготовленные рубежи на левом берегу Днепра, заявили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно перешли на левый берег Днепра. Они обстреливают Вооруженные силы Украины на другой стороне реки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 ноября.

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Российские войска успешно перешли на левый берег Днепра. Они обстреливают Вооруженные силы Украины на другой стороне реки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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