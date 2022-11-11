Российские войска перешли на левый берег Днепра и ведут огонь по ВСУ: главное к 11 ноября

Российские солдаты уже заняли заранее подготовленные рубежи на левом берегу Днепра, заявили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска успешно перешли на левый берег Днепра. Они обстреливают Вооруженные силы Украины на другой стороне реки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 ноября.
- Минобороны России отчиталось об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. Маневр прошел согласно разработанному плану ведомства, уточняет Пятый канал. В Минобороны уточнили, что российские военные уже заняли «заранее подготовленные рубежи и позиции».
- После занятия новой позиции российские военные обстреливают Вооруженные силы Украины. В Минобороны сообщили, что им «наносится огневое поражение».
- Военкоры сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне, по которому российская армия выводила свои войска. Председатель правительства региона Сергей Елисеев, в свою очередь, опроверг подобные сообщения.
- ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки. В результате удара украинских военных пострадали жилые дома, автомобили и линии электропередач.
- Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин занял новую должность в зоне спецоперации. Он возглавит группу военных советников, которая будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР.
- Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. В Совфеде РФ же назвали условия президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией «абсурдными», а самого украинского лидера недоговороспособным.
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