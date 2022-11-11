Российские войска перешли на левый берег Днепра и ведут огонь по ВСУ: главное к 11 ноября

11 ноября 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Российские войска успешно перешли на левый берег Днепра. Они обстреливают Вооруженные силы Украины на другой стороне реки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 ноября.