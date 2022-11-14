Историк Болтенков пришел в восторг от действий морской пехоты под Угледаром

15 ноября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Историк Болтенков поражен действием российской морской пехоты под Угледаром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морская пехота Тихоокеанского флота 155-1 и 40-й бригад в боях под Угледаром в спецоперации на Украине демонстрируют фантастические мужество и героизм. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков. «На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. „Черные береты“ — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, что считается сложнейшим видом боевых действий», — передают слова Болтенкова «Известия». По словам военного историка, ВСУ создали множество опорных пунктов под Павловкой, которые приходится зачищать упорными боями. В этом направлении российские военнослужащие пытаются окружить Угледар, атакуя через Павловку и Водяное. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация украинской территории.

Морская пехота Тихоокеанского флота 155-1 и 40-й бригад в боях под Угледаром в спецоперации на Украине демонстрируют фантастические мужество и героизм. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков. «На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. „Черные береты“ — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, что считается сложнейшим видом боевых действий», — передают слова Болтенкова «Известия». По словам военного историка, ВСУ создали множество опорных пунктов под Павловкой, которые приходится зачищать упорными боями. В этом направлении российские военнослужащие пытаются окружить Угледар, атакуя через Павловку и Водяное. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация украинской территории.