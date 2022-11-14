14 ноября 2022

Историк Болтенков пришел в восторг от действий морской пехоты под Угледаром

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, подготовка мобилизованных
Историк Болтенков поражен действием российской морской пехоты под Угледаром Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Морская пехота Тихоокеанского флота 155-1 и 40-й бригад в боях под Угледаром в спецоперации на Украине демонстрируют фантастические мужество и героизм. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков.

«На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. „Черные береты“ — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, что считается сложнейшим видом боевых действий», — передают слова Болтенкова «Известия».

По словам военного историка, ВСУ создали множество опорных пунктов под Павловкой, которые приходится зачищать упорными боями. В этом направлении российские военнослужащие пытаются окружить Угледар, атакуя через Павловку и Водяное.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация украинской территории.

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Морская пехота Тихоокеанского флота 155-1 и 40-й бригад в боях под Угледаром в спецоперации на Украине демонстрируют фантастические мужество и героизм. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков. «На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. „Черные береты“ — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, что считается сложнейшим видом боевых действий», — передают слова Болтенкова «Известия». По словам военного историка, ВСУ создали множество опорных пунктов под Павловкой, которые приходится зачищать упорными боями. В этом направлении российские военнослужащие пытаются окружить Угледар, атакуя через Павловку и Водяное. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация украинской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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