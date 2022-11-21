21 ноября 2022

В Тюмени пропал подросток. Фото

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
17-летнюю тюменку не могут найти с 3 ноября 2022 года Фото:

В Тюмени с 3 ноября не могут найти 17-летнюю Кристину Енканову. Об этом сообщает официальный паблик ДПСО «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал подросток! Енканова Кристина Дмитриевна, 2004 г. р. (17 лет). С 3 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза серые», — указано в сообщении, опубликованном поисковиками.

Там добавили, что девушка была одета в черно-белую куртку и синие джинсовые брюки. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по тел. 8-982-922-78-84 и 8-800-600-59-52.

Подросток пропал 3 ноября 2022 года
Фото:

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В Тюмени с 3 ноября не могут найти 17-летнюю Кристину Енканову. Об этом сообщает официальный паблик ДПСО «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал подросток! Енканова Кристина Дмитриевна, 2004 г. р. (17 лет). С 3 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза серые», — указано в сообщении, опубликованном поисковиками. Там добавили, что девушка была одета в черно-белую куртку и синие джинсовые брюки. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по тел. 8-982-922-78-84 и 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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