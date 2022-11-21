17-летнюю тюменку не могут найти с 3 ноября 2022 года
В Тюмени с 3 ноября не могут найти 17-летнюю Кристину Енканову. Об этом сообщает официальный паблик ДПСО «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Пропал подросток! Енканова Кристина Дмитриевна, 2004 г. р. (17 лет). С 3 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза серые», — указано в сообщении, опубликованном поисковиками.
Там добавили, что девушка была одета в черно-белую куртку и синие джинсовые брюки. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по тел. 8-982-922-78-84 и 8-800-600-59-52.
Подросток пропал 3 ноября 2022 года
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