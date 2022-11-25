Борьба за управление бизнес-центром длится давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Охранники УК «Кировская», пострадавшие во время стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен», опознали одного из нападавших. По их словам, это некий Амирхан — предположительно, сотрудник управляющей компании «Аурус». Его вместе с подельником сейчас разыскивает полиция, сообщил URA.RU источник в силовой среде.

«По словам пострадавших, один из нападавших — работник УК „Аурус“, известный по имени Амирхан. Он дважды выстрелил одному из охранников в голову из боевого оружия. Другой охранник получил пять выстрелов в спину из травматического пистолета — от человека, скрывшего лицо под маской», — рассказал собеседник.

Обоим стрелкам удалось скрыться, сейчас их разыскивает полиция. По данным агентства, до раннего утра на месте работали сотрудники уголовного розыска, отдела по борьбе с оргпреступностью и городского отдела полиции №1. «Они изъяли две гильзы от гладкоствольного орудия и 19 — от травматического», — добавил инсайдер. Уголовное дело до сих пор не возбуждено, отметил он.

Как ранее сообщало URA.RU, стрельба в БЦ Манхэттен прозвучала поздним вечером 25 ноября. Пострадавшие были доставлены в больницу и прооперированы. У одного из них серьезное ранение в глаз.

События связаны с противостоянием двух управляющих компаний — «Кировская», которая обслуживает бизнес-центр, и УК «Аурус». Она оспаривает полномочия владения зданием.