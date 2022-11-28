Митрополит Евгений отметил вклад настоятелей храмов в помощи военным Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поблагодарил приходы и настоятелей 137 храмов Екатеринбургской епархии за сбор средств для военных. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

«Сердечно благодарю вас за поддержку наших воинов! Сбор помощи для солдат Армии России, в котором вы приняли участие, прошел дружно. На денежные средства, собранные приходами и монастырями нашей Епархии, приобретены необходимые вещи и доставлены нашим военным», — написал митрополит.

В епархии добавили, что за период с марта по ноябрь текущего года «было собрано более одинадцати миллионов рублей и десять тонн гуманитарного груза». В зону СВО отправлены медикаменты, средства гигиены, продукты и необходимые вещи.

Сбор груза для армии РФ от Екатеринбургской епархии Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Ранее URA.RU сообщало о свердловском священнике, который выступил с напутствием к мобилизованным. Он отметил, что задача мобилизации — защищать Отечество и православие.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизационных мероприятий. Из Свердловской области было призвано 9,7 тысяч мужчин.