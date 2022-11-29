НАТО объявила мобилизацию для помощи Украине

НАТО собирается мобилизовать дополнительную военную помощь Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине», — заявил Столтенберг в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Трансляция ведется на сайте НАТО.
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НАТО собирается мобилизовать дополнительную военную помощь Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине», — заявил Столтенберг в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Трансляция ведется на сайте НАТО. Страны Запада помогают Украине финансово и отправляют военную помощь. Ранее Столтенберг заявил о необходимости увеличить поставки ПВО Украине. У ВСУ заканчиваются ПВО из-за стремительных ударов российской армии. Китайская газета Global Times написала, что страны НАТО практически прекратят поддерживать Украину из-за экономического истощения. По мнению адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, Украину ждет катастрофа без военной помощи США.