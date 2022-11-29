Deutschlandfunk: у Украины кончаются ракеты для ПВО из-за ударов России

У ВСУ заканчиваются ракеты «перехватчики», сообщил Герхард Манготт Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных Сил Украины (ВСУ) заканчиваются ракеты противовоздушной обороны (ПВО) из-за стремительных ударов России. Об этом заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский исследователь безопасности Герхард Манготт.

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у ВСУ заканчиваются ракеты „перехватчики“», — приводит издание слова Манготта.

Также он упомянул и про Запад, назвав его медлительным. «Запад мог раньше подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить составляющую украинской обороны», — сказал эксперт.

Вооруженные силы (ВС) РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Позднее их прокомментировал президент РФ Владимир Путин и пообещал продолжить подобные атаки, если Киев будет бить по объектам инфраструктуры в РФ.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. В связи с этим, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ожидает увеличения поставок систем ПВО Украине. А посол Польши Томаш Шатковский заявил, что военные склады стран НАТО пустеют из-за помощи Киеву, напоминает RT.