Рабочий «Уралвагонзавода» делает танки для друзей, уехавших на фронт

30 ноября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники УВЗ трудятся в в три смены Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочий с «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Макаров изготавливает боевые машины для земляков, в том числе и своих друзей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации на Украине. Оператор станков считает, что таким образом здесь, в тылу, помогает своим землякам. Слова рабочего цитирует пресс-служба предприятия в своем релизе. «Я в общей механосборочной цепочке изготавливаю боевые машины для ребят, которые сейчас в зоне СВО, и думаю, что делаю правильное дело. Там служат и мои знакомые, а я здесь на заводе помогаю им, чем могу», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Макарова. Мужчина трудится на предприятии 13 лет. Начинал термистом, потом переобучился и перешел в цех трансмиссий на специальность оператора станков с ПУ. Макаров имеет четвертый профессиональный разряд и занимается конечной обработкой поверхностей металлических деталей. В конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Макаров победил в номинации «Лучший рабочий». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил сотрудников УВЗ. Кроме Дмитрия Макарова победителем стала инженер-технолог Ариша Игишева. Дмитрий Макаров (справа) считает свою работу очень важной и нужной Фото представлено пресс-службой УВЗ

Рабочий с «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Макаров изготавливает боевые машины для земляков, в том числе и своих друзей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации на Украине. Оператор станков считает, что таким образом здесь, в тылу, помогает своим землякам. Слова рабочего цитирует пресс-служба предприятия в своем релизе. «Я в общей механосборочной цепочке изготавливаю боевые машины для ребят, которые сейчас в зоне СВО, и думаю, что делаю правильное дело. Там служат и мои знакомые, а я здесь на заводе помогаю им, чем могу», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Макарова. Мужчина трудится на предприятии 13 лет. Начинал термистом, потом переобучился и перешел в цех трансмиссий на специальность оператора станков с ПУ. Макаров имеет четвертый профессиональный разряд и занимается конечной обработкой поверхностей металлических деталей. В конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Макаров победил в номинации «Лучший рабочий». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил сотрудников УВЗ. Кроме Дмитрия Макарова победителем стала инженер-технолог Ариша Игишева.