29 ноября 2022

Рабочий «Уралвагонзавода» делает танки для друзей, уехавших на фронт

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Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод, т90
Сотрудники УВЗ трудятся в в три смены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочий с «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Макаров изготавливает боевые машины для земляков, в том числе и своих друзей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации на Украине. Оператор станков считает, что таким образом здесь, в тылу, помогает своим землякам. Слова рабочего цитирует пресс-служба предприятия в своем релизе.

«Я в общей механосборочной цепочке изготавливаю боевые машины для ребят, которые сейчас в зоне СВО, и думаю, что делаю правильное дело. Там служат и мои знакомые, а я здесь на заводе помогаю им, чем могу», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Макарова.

Мужчина трудится на предприятии 13 лет. Начинал термистом, потом переобучился и перешел в цех трансмиссий на специальность оператора станков с ПУ. Макаров имеет четвертый профессиональный разряд и занимается конечной обработкой поверхностей металлических деталей. В конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Макаров победил в номинации «Лучший рабочий».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил сотрудников УВЗ. Кроме Дмитрия Макарова победителем стала инженер-технолог Ариша Игишева.

Дмитрий Макаров (справа) считает свою работу очень важной и нужной

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Рабочий с «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) Дмитрий Макаров изготавливает боевые машины для земляков, в том числе и своих друзей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации на Украине. Оператор станков считает, что таким образом здесь, в тылу, помогает своим землякам. Слова рабочего цитирует пресс-служба предприятия в своем релизе. «Я в общей механосборочной цепочке изготавливаю боевые машины для ребят, которые сейчас в зоне СВО, и думаю, что делаю правильное дело. Там служат и мои знакомые, а я здесь на заводе помогаю им, чем могу», — приводит пресс-служба слова Дмитрия Макарова. Мужчина трудится на предприятии 13 лет. Начинал термистом, потом переобучился и перешел в цех трансмиссий на специальность оператора станков с ПУ. Макаров имеет четвертый профессиональный разряд и занимается конечной обработкой поверхностей металлических деталей. В конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Макаров победил в номинации «Лучший рабочий». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил сотрудников УВЗ. Кроме Дмитрия Макарова победителем стала инженер-технолог Ариша Игишева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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