Великобритания ввела санкции против российских чиновников из-за мобилизации

Великобритания ввела пакет из 22 санкций против российских должностных лиц, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу» в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства королевства. Среди лиц, попавших под санкции, десять губернаторов и глав российских регионов, председатель правительства России Денис Мантуров, а также директор ФСИН России Аркадий Гостев.
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Великобритания ввела пакет из 22 санкций против российских должностных лиц, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу» в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства королевства. Среди лиц, попавших под санкции, десять губернаторов и глав российских регионов, председатель правительства России Денис Мантуров, а также директор ФСИН России Аркадий Гостев.