Раскрыто имя актрисы, которая сыграет роль Блиновской в сериале «Паучиха»

Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале «Паучиха»
© Служба новостей «URA.RU»
Елена Лядова исполнит роль Милы Гоноровской, прототипом для которой стала блогер Елена Блиновская
Елена Лядова исполнит роль Милы Гоноровской, прототипом для которой стала блогер Елена Блиновская Фото:

Актриса Елена Лядова исполнит главную роль в новом сериале «Паучиха» от онлайн-кинотеатра Premier. Лядова сыграет прототипа популярного блогера и «феи желаний» Елены Блиновской, вокруг которой разгорелся один из самых громких скандалов последних лет.

«Главную роль в сериале „Паучиха“ о блогере-мошеннице и „фее желаний“ исполнит актриса Елена Лядова», — отметил генпродюсер Premier Давид Кочаров для «Ведомостей». Актриса также снималась в сериале «Измены» и в фильмах «Географ глобус пропил» и «Елена».

Съемки сериала стартуют осенью 2025 года. Авторы обещают показать не только взлет и падение героини, но и влияние интернет-культуры на современное общество. Премьера запланирована на первую половину 2026 года. Елена Блиновская, ставшая прототипом главной героини сериала, прославилась своими «марафонами желаний». Блогершу также подозревают в неуплате более 900 миллионов рублей налогов.

