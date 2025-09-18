Раскрыто имя актрисы, которая сыграет роль Блиновской в сериале «Паучиха»

Актриса Елена Лядова исполнит главную роль в новом сериале «Паучиха» от онлайн-кинотеатра Premier. Лядова сыграет прототипа популярного блогера и «феи желаний» Елены Блиновской, вокруг которой разгорелся один из самых громких скандалов последних лет.
«Главную роль в сериале „Паучиха“ о блогере-мошеннице и „фее желаний“ исполнит актриса Елена Лядова», — отметил генпродюсер Premier Давид Кочаров для «Ведомостей». Актриса также снималась в сериале «Измены» и в фильмах «Географ глобус пропил» и «Елена».
Съемки сериала стартуют осенью 2025 года. Авторы обещают показать не только взлет и падение героини, но и влияние интернет-культуры на современное общество. Премьера запланирована на первую половину 2026 года. Елена Блиновская, ставшая прототипом главной героини сериала, прославилась своими «марафонами желаний». Блогершу также подозревают в неуплате более 900 миллионов рублей налогов.
