Прокуратура помешала пермским депутатам получать почасовые выплаты

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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , чиновник, портфель, бизнесмен, министр, туфли
Депутаты в Пермском крае установили для себя почасовые выплаты Фото:

После вмешательства прокуратуры нормативно-правовой акт о почасовых выплатах депутатам думы Частинского округа (Пермский край) был признан недействительным. Дело рассматривалось в краевом суде, передают СМИ.

«Муниципальные депутаты установили почасовые выплаты парламентариям, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы. Этот документ противоречит федеральным и региональным нормам. Он также обременяет местный бюджет», — пишет Business Class.

URA.RU писало ранее, что в краевом заксобрании выступили с инициативой о ежегодной выплате в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Предположительно, выплата полагается на каждого ребенка в семье.

Также корреспонденты агентства писали, что в городском суде Кунгура (Пермский край) признали виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений территории. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере, превышающем 100 тысяч рублей.

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После вмешательства прокуратуры нормативно-правовой акт о почасовых выплатах депутатам думы Частинского округа (Пермский край) был признан недействительным. Дело рассматривалось в краевом суде, передают СМИ. «Муниципальные депутаты установили почасовые выплаты парламентариям, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы. Этот документ противоречит федеральным и региональным нормам. Он также обременяет местный бюджет», — пишет Business Class. URA.RU писало ранее, что в краевом заксобрании выступили с инициативой о ежегодной выплате в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Предположительно, выплата полагается на каждого ребенка в семье. Также корреспонденты агентства писали, что в городском суде Кунгура (Пермский край) признали виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений территории. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере, превышающем 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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