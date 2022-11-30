Прокуратура помешала пермским депутатам получать почасовые выплаты

После вмешательства прокуратуры нормативно-правовой акт о почасовых выплатах депутатам думы Частинского округа (Пермский край) был признан недействительным. Дело рассматривалось в краевом суде, передают СМИ.
«Муниципальные депутаты установили почасовые выплаты парламентариям, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы. Этот документ противоречит федеральным и региональным нормам. Он также обременяет местный бюджет», — пишет Business Class.
URA.RU писало ранее, что в краевом заксобрании выступили с инициативой о ежегодной выплате в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Предположительно, выплата полагается на каждого ребенка в семье.
Также корреспонденты агентства писали, что в городском суде Кунгура (Пермский край) признали виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений территории. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере, превышающем 100 тысяч рублей.
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