Прокуратура помешала пермским депутатам получать почасовые выплаты

30 ноября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Депутаты в Пермском крае установили для себя почасовые выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После вмешательства прокуратуры нормативно-правовой акт о почасовых выплатах депутатам думы Частинского округа (Пермский край) был признан недействительным. Дело рассматривалось в краевом суде, передают СМИ. «Муниципальные депутаты установили почасовые выплаты парламентариям, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы. Этот документ противоречит федеральным и региональным нормам. Он также обременяет местный бюджет», — пишет Business Class. URA.RU писало ранее, что в краевом заксобрании выступили с инициативой о ежегодной выплате в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Предположительно, выплата полагается на каждого ребенка в семье. Также корреспонденты агентства писали, что в городском суде Кунгура (Пермский край) признали виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений территории. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере, превышающем 100 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нормативно-правовой акт о почасовых выплатах депутатам думы Частинского округа (Пермский край) был признан недействительным. Дело рассматривалось в краевом суде, передают СМИ. «Муниципальные депутаты установили почасовые выплаты парламентариям, работающим на непостоянной основе, за участие в заседаниях думы. Этот документ противоречит федеральным и региональным нормам. Он также обременяет местный бюджет», — пишет Business Class. URA.RU писало ранее, что в краевом заксобрании выступили с инициативой о ежегодной выплате в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Предположительно, выплата полагается на каждого ребенка в семье. Также корреспонденты агентства писали, что в городском суде Кунгура (Пермский край) признали виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений территории. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере, превышающем 100 тысяч рублей.