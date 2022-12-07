Захарова ответила на жалобу премьера Эстонии по украинским беженцам

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины. Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале.
«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере.
Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU.
Ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Каллас ограничивает свободу передвижения для россиян нарушением международного права. Он добавил, что Каллас, используя антироссийскую риторику, «решает предвыборные задачи», напоминает «Ридус».
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Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины. Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале. «Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере. Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU. Ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Каллас ограничивает свободу передвижения для россиян нарушением международного права. Он добавил, что Каллас, используя антироссийскую риторику, «решает предвыборные задачи», напоминает «Ридус».