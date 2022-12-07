Захарова ответила на жалобу премьера Эстонии по украинским беженцам

07 декабря 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Захарова ответила на жалобу Каллас песнями Гагариной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины. Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале. «Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере . Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU . Ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Каллас ограничивает свободу передвижения для россиян нарушением международного права. Он добавил, что Каллас, используя антироссийскую риторику, «решает предвыборные задачи», напоминает «Ридус».

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины. Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале. «Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере. Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU. Ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Каллас ограничивает свободу передвижения для россиян нарушением международного права. Он добавил, что Каллас, используя антироссийскую риторику, «решает предвыборные задачи», напоминает «Ридус».