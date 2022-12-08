Куйвашев раскрыл, как решить главную проблему Свердловской области

Губернатор Куйвашев: дефицит медиков в Свердловской области решит целевое обучение

Евгений Куйвашев ответил о дефиците врачей в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дефицит врачей, который в последние годы является острейшей проблемой Свердловской области, может быть решен с помощью целевого обучения медиков. Об этом в ходе «прямой линии» заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос жительницы Североуральска о нехватке специалистов.

«Сфера здравоохранения, действительно, наиболее чувствительная. Вопрос комплектования специалистами очень актуальный. По Североуральску — необходимо включиться и главе, и руководителям школ. Профориентировать ребят на поступление в наш Уральский медицинский университет по целевому набору. Бесплатно отучиться, потом приехать по целевому направлению и отработать — сегодня такая возможность есть», — пояснил Куйвашев.

Губернатор неоднократно признавал проблему нехватки врачей. В августе он публично потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути восполнения дефицита. За месяц до этого на отсутствие специалистов Куйвашеву лично жаловались жители региона.

Евгений Куйвашев проводит свою вторую «прямую линию» за десять лет на посту губернатора. Поручение устраивать такие эфиры главам регионов давал президент РФ Владимир Путин. В 2021 году эфир Куйвашева продлился 2 часа 25 минут, ответы были даны на 43 вопроса.