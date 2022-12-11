Украинский посол заставляет Германию поставлять оружие как можно быстрее

Федеральное правительство Германии должно ускориться в отправке вооружения на Украину. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
«Я хочу, чтобы Германия быстрее поставляла Украине вооружения», — цитирует Макеева немецкое издание WELT. Посол напомнил немецкому правительству недостаточно оперативные поставки зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который Украина, по словам Макеева, ждала еще в марте, но в итоге украинскому правительству пришлось ждать несколько месяцев.
Ранее в Германии раскритиковали заявление украинского посла о том, что Россия является террористическим государством. Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац заявил, что немецкие системы Patriot не уйдут Польше для последующей поставки на Украину, передает «Царьград».
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Федеральное правительство Германии должно ускориться в отправке вооружения на Украину. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев. «Я хочу, чтобы Германия быстрее поставляла Украине вооружения», — цитирует Макеева немецкое издание WELT. Посол напомнил немецкому правительству недостаточно оперативные поставки зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который Украина, по словам Макеева, ждала еще в марте, но в итоге украинскому правительству пришлось ждать несколько месяцев. Ранее в Германии раскритиковали заявление украинского посла о том, что Россия является террористическим государством. Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац заявил, что немецкие системы Patriot не уйдут Польше для последующей поставки на Украину, передает «Царьград».