Генерал Гурулев назвал неожиданную выгоду для России от санкций Запада

Генерал Гурулев: вместе с санкциями Запад вернул России все, что было распродано при Ельцине
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Евросоюз готовит девятый пакет санкций против РФ Фото:
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В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале. По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям».

Евросоюз собирается ввести девятый пакет санкций против России, но документ пока не согласован. Также давление на Россию собираются усилить страны Большой семерки. Также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании, часть предприятий приобрели российские бизнесмены.

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В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале. По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям». Евросоюз собирается ввести девятый пакет санкций против России, но документ пока не согласован. Также давление на Россию собираются усилить страны Большой семерки. Также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании, часть предприятий приобрели российские бизнесмены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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