Генерал Гурулев назвал неожиданную выгоду для России от санкций Запада

Генерал Гурулев: вместе с санкциями Запад вернул России все, что было распродано при Ельцине

14 декабря 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Евросоюз готовит девятый пакет санкций против РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале . По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям». Евросоюз собирается ввести девятый пакет санкций против России, но документ пока не согласован. Также давление на Россию собираются усилить страны Большой семерки. Также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании, часть предприятий приобрели российские бизнесмены.

В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале. По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям». Евросоюз собирается ввести девятый пакет санкций против России, но документ пока не согласован. Также давление на Россию собираются усилить страны Большой семерки. Также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании, часть предприятий приобрели российские бизнесмены.