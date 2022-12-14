Генерал Гурулев назвал неожиданную выгоду для России от санкций Запада

В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале. По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям».
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В результате введения западных санкций в Россию вернулись предприятия, распроданные при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Об этом сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Самое главный результат этих пакетов [санкций] состоит в том, что проведена добровольная национализация практически всех предприятий, которые были под иностранцами в РФ. То, что было Ельциным в свое время распродано американцам и их сателлитам, вернулось в Россию», — написал Гурулев в своем telegram-канале. По его словам, «Запад с дисконтом в 10 раз вернул все российским предпринимателям». Евросоюз собирается ввести девятый пакет санкций против России, но документ пока не согласован. Также давление на Россию собираются усилить страны Большой семерки. Также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании, часть предприятий приобрели российские бизнесмены.