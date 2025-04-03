Уроженец Украины выжил на острове с опасными аборигенами, но угодил в полицию

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Авантюрист с украинскими корнями Михаил Поляков выжил на острове, где аборигены убивали чужаков
Авантюрист с украинскими корнями Михаил Поляков выжил на острове, где аборигены убивали чужаков Фото:

Американец Михаил Поляков, имеющий украинские корни, был задержан полицией в Индии после того, как он побывал на запретном острове Норт-Сентинел, где проживают изолированные и агрессивные аборигены. Об этом сообщает издание The Times of India.

«Поскольку индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу, после возвращения Полякова задержали», — сообщают журналисты. Полиция выяснила, что отец Полякова имеет украинские корни. У самого путешественника была обнаружена камера GoPro, на записи которой видно, как он приземляется на острове Норт-Сентинел.

В ходе допроса Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск, и ранее путешествовал в такие опасные регионы, как Афганистан. По информации издания, Поляков остался жив после визита на опасный остров, что стало исключением из правил, учитывая прошлые встречи чужаков с аборигенами, которые заканчивались гибелью путешественников. Причем Поляков проникал и на другие близлежащие острова. 

Михаил Поляков, 24-летний американец украинского происхождения, несколько месяцев готовил свою поездку на остров. Он смог добраться до Норт-Сентинела и даже провел некоторое время на острове, не встретив местных жителей. Поляков пытался привлечь их внимание и оставил подарки, но аборигены так и не появились. После чего авантюристу пришлось вернуться, где и попался в руки полиции.

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Американец Михаил Поляков, имеющий украинские корни, был задержан полицией в Индии после того, как он побывал на запретном острове Норт-Сентинел, где проживают изолированные и агрессивные аборигены. Об этом сообщает издание The Times of India. «Поскольку индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу, после возвращения Полякова задержали», — сообщают журналисты. Полиция выяснила, что отец Полякова имеет украинские корни. У самого путешественника была обнаружена камера GoPro, на записи которой видно, как он приземляется на острове Норт-Сентинел. В ходе допроса Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск, и ранее путешествовал в такие опасные регионы, как Афганистан. По информации издания, Поляков остался жив после визита на опасный остров, что стало исключением из правил, учитывая прошлые встречи чужаков с аборигенами, которые заканчивались гибелью путешественников. Причем Поляков проникал и на другие близлежащие острова.  Михаил Поляков, 24-летний американец украинского происхождения, несколько месяцев готовил свою поездку на остров. Он смог добраться до Норт-Сентинела и даже провел некоторое время на острове, не встретив местных жителей. Поляков пытался привлечь их внимание и оставил подарки, но аборигены так и не появились. После чего авантюристу пришлось вернуться, где и попался в руки полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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