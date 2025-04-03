Уроженец Украины выжил на острове с опасными аборигенами, но угодил в полицию

Американец Михаил Поляков, имеющий украинские корни, был задержан полицией в Индии после того, как он побывал на запретном острове Норт-Сентинел, где проживают изолированные и агрессивные аборигены. Об этом сообщает издание The Times of India.
«Поскольку индийские законы запрещают приближаться к Норт-Сентинелу, после возвращения Полякова задержали», — сообщают журналисты. Полиция выяснила, что отец Полякова имеет украинские корни. У самого путешественника была обнаружена камера GoPro, на записи которой видно, как он приземляется на острове Норт-Сентинел.
В ходе допроса Поляков объяснил сотрудникам полиции, что любит риск, и ранее путешествовал в такие опасные регионы, как Афганистан. По информации издания, Поляков остался жив после визита на опасный остров, что стало исключением из правил, учитывая прошлые встречи чужаков с аборигенами, которые заканчивались гибелью путешественников. Причем Поляков проникал и на другие близлежащие острова.
Михаил Поляков, 24-летний американец украинского происхождения, несколько месяцев готовил свою поездку на остров. Он смог добраться до Норт-Сентинела и даже провел некоторое время на острове, не встретив местных жителей. Поляков пытался привлечь их внимание и оставил подарки, но аборигены так и не появились. После чего авантюристу пришлось вернуться, где и попался в руки полиции.
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