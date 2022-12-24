Родные не смогли вспомнить, во что был одет мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 24 декабря пропал 50-летний Андрей Кучергин. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», во что именно был одет мужчина — неизвестно.

«Помогите найти Андрея Кучергина. С 24 декабря его местонахождение неизвестно. Какая одежда была на мужчине — тоже не известно», — пишет пресс-служба спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост мужчины 178 сантиметров, у него седые короткие волосы и карие глаза. Если вам что-то известно о местонахождении Андрея, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56 или +7 (800) 700-54-52.

Обновлено 25 декабря в 18:06 (16:06 МСК)

В УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что поиски мужчины ведутся четвертым отделом Ленинского района. «Всех, кто располагает информацией о гражданине, просят сообщить в ОВД по номеру +7 (343) 356-42-04 или 02», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о пропавшей свердловчанке. Последний раз ее видели 22 декабря.