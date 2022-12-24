В Екатеринбурге 24 декабря пропал 50-летний Андрей Кучергин. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», во что именно был одет мужчина — неизвестно.
«Помогите найти Андрея Кучергина. С 24 декабря его местонахождение неизвестно. Какая одежда была на мужчине — тоже не известно», — пишет пресс-служба спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост мужчины 178 сантиметров, у него седые короткие волосы и карие глаза. Если вам что-то известно о местонахождении Андрея, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56 или +7 (800) 700-54-52.
Обновлено 25 декабря в 18:06 (16:06 МСК)
В УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что поиски мужчины ведутся четвертым отделом Ленинского района. «Всех, кто располагает информацией о гражданине, просят сообщить в ОВД по номеру +7 (343) 356-42-04 или 02», — пояснили в ведомстве.
Фото: сообщества «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»
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В Екатеринбурге 24 декабря пропал 50-летний Андрей Кучергин. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», во что именно был одет мужчина — неизвестно. «Помогите найти Андрея Кучергина. С 24 декабря его местонахождение неизвестно. Какая одежда была на мужчине — тоже не известно», — пишет пресс-служба спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост мужчины 178 сантиметров, у него седые короткие волосы и карие глаза. Если вам что-то известно о местонахождении Андрея, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56 или +7 (800) 700-54-52. Обновлено 25 декабря в 18:06 (16:06 МСК) В УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что поиски мужчины ведутся четвертым отделом Ленинского района. «Всех, кто располагает информацией о гражданине, просят сообщить в ОВД по номеру +7 (343) 356-42-04 или 02», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о пропавшей свердловчанке. Последний раз ее видели 22 декабря.