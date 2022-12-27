ЛГБТ-скандал, раздутый Соловьевым, отсрочил отставку директора лицея в Екатеринбурге

Любовь Кулева возглавляла лицей с 1980-х годов Фото: YouTube / Департамент образования Екатеринбурга

Директор престижного екатеринбургского лицея №12 Любовь Кулева должна была покинуть свой пост не в конце декабря, а значительно раньше. Но помешал ЛГБТ-скандал, спровоцированный командой телеведущего Владимира Соловьева (ВГТРК): мэрия оставила директора, чтобы показать, что не допускает вмешательства в свои дела извне. Подоплеку URA.RU раскрыл источник в администрации Верх-Исетского района.

Как писало URA.RU, в конце мая подконтрольный Соловьеву telegram-канал «УралLIVE» распространил видео танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ-скандала. После того, как видео на свой личный канал репостнул Соловьев, скандал вышел на федеральный уровень. Областной министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить Кулеву. Но мэрия — ее работодатель — отказалась подчиняться. Чиновники оперативно организовали родительский протест, на который отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. Он заступился за Кулеву. Она возглавляет лицей более 30 лет и считается одним из опытнейших городских директоров.

Вечером 27 декабря Кулева сообщила родителям, что все-таки уходит. Свое решение она объяснила тем, что «исчерпала свои силы» (Кулевой 74 года).

«У Любовь Михайловны истекает срок контракта. Мэрия не стала его продлевать — все-таки Кулева трудится уже очень давно, заслужила отдых. На самом деле решение о ее уходе было принято еще весной, но помешал ЛГБТ-скандал. Городская власть намеренно оставила Кулеву в должности, чтобы не идти на поводу у непонятно кого», — объяснил собеседник.

Родители учеников лицея поддерживают Кулеву в соцсетях. Но менеджер сразу заявила, что решение о ее отставке — окончательное.