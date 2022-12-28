Пермячка нашла в автобусе чужую карту и потратила с нее деньги

29 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Женщина объяснила, что так хотела сэкономить свои средства Фото: Алексей Андронов © URA.RU Работница общественного транспорта из Перми нашла в автобусе чужую банковскую карту и начала тратить с нее деньги. Владелица карты, обнаружив списание средств, обратилась в полицию. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к хищению денежных средств причастна работница общественного транспорта. При проверке салона женщина обнаружила на пассажирском сиденье банковскую карту, с помощью которой впоследствии бесконтактным способом совершала покупки», — говорится на сайте. После того как средства закончились, сотрудница выкинула карту. Полицейские быстро нашли пермячку, которая воспользовалась чужими деньгами. Теперь ее будут судить по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Сама злоумышленница пояснила, что просто хотела сэкономить свои денежные средства. Пермячка признала вину и возместила весь материальный ущерб.

Работница общественного транспорта из Перми нашла в автобусе чужую банковскую карту и начала тратить с нее деньги. Владелица карты, обнаружив списание средств, обратилась в полицию. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к хищению денежных средств причастна работница общественного транспорта. При проверке салона женщина обнаружила на пассажирском сиденье банковскую карту, с помощью которой впоследствии бесконтактным способом совершала покупки», — говорится на сайте. После того как средства закончились, сотрудница выкинула карту. Полицейские быстро нашли пермячку, которая воспользовалась чужими деньгами. Теперь ее будут судить по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Сама злоумышленница пояснила, что просто хотела сэкономить свои денежные средства. Пермячка признала вину и возместила весь материальный ущерб.