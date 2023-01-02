В партии Эрдогана заявили о затяжной «холодной войне»

Из-за конфликта на Украине в мире происходит формирование «затяжной холодной войны». С таким мнением выступил официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик.
«Стабильного прекращения огня [на Украине] на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — передает слова Омера Челика турецкое издание Yeni Safak. Он отметил, что турецкая сторона прикладывает усилия для мирного решения российско-украинского конфликта с самого его начала.
Ранее о «холодной войне» из-за конфликта на Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, НАТО пытается «держать русских вне Европы», сообщает RT.
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Из-за конфликта на Украине в мире происходит формирование «затяжной холодной войны». С таким мнением выступил официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик. «Стабильного прекращения огня [на Украине] на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — передает слова Омера Челика турецкое издание Yeni Safak. Он отметил, что турецкая сторона прикладывает усилия для мирного решения российско-украинского конфликта с самого его начала. Ранее о «холодной войне» из-за конфликта на Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, НАТО пытается «держать русских вне Европы», сообщает RT.