В партии Эрдогана заявили о затяжной «холодной войне»

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, флаг турции
Турция пытается урегулировать конфликт на Украине, отметил Омер Челик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за конфликта на Украине в мире происходит формирование «затяжной холодной войны». С таким мнением выступил официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик.

«Стабильного прекращения огня [на Украине] на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — передает слова Омера Челика турецкое издание Yeni Safak. Он отметил, что турецкая сторона прикладывает усилия для мирного решения российско-украинского конфликта с самого его начала.

Ранее о «холодной войне» из-за конфликта на Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, НАТО пытается «держать русских вне Европы», сообщает RT.

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Из-за конфликта на Украине в мире происходит формирование «затяжной холодной войны». С таким мнением выступил официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик. «Стабильного прекращения огня [на Украине] на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — передает слова Омера Челика турецкое издание Yeni Safak. Он отметил, что турецкая сторона прикладывает усилия для мирного решения российско-украинского конфликта с самого его начала. Ранее о «холодной войне» из-за конфликта на Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, НАТО пытается «держать русских вне Европы», сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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