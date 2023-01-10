FT: Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале СВО

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не говорил Пекину о своих планах начать СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина о своих планах начать спецоперацию на Украине. Об этом пишет The Financial Times.

«Москва не информировала Пекин о своем намерении начать спецоперацию на Украине. До того, как Путин отдал соответствующий приказ», — пишет издание, ссылаясь на несколько источников.

Сейчас, несмотря на российскую спецоперацию на Украине, Россия и Китай ведут плотное сотрудничество в ряде сфер. В частности, Цзиньпин заявлял о своих намерениях укрепить отношения с Россией в вопросе энергетики, сообщает RT. А министр иностранных дел КНР характеризовал российско-китайские отношения «крепкими, как камень».

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Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина о своих планах начать спецоперацию на Украине. Об этом пишет The Financial Times. «Москва не информировала Пекин о своем намерении начать спецоперацию на Украине. До того, как Путин отдал соответствующий приказ», — пишет издание, ссылаясь на несколько источников. Сейчас, несмотря на российскую спецоперацию на Украине, Россия и Китай ведут плотное сотрудничество в ряде сфер. В частности, Цзиньпин заявлял о своих намерениях укрепить отношения с Россией в вопросе энергетики, сообщает RT. А министр иностранных дел КНР характеризовал российско-китайские отношения «крепкими, как камень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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