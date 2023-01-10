FT: Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале СВО

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина о своих планах начать спецоперацию на Украине. Об этом пишет The Financial Times.
«Москва не информировала Пекин о своем намерении начать спецоперацию на Украине. До того, как Путин отдал соответствующий приказ», — пишет издание, ссылаясь на несколько источников.
Сейчас, несмотря на российскую спецоперацию на Украине, Россия и Китай ведут плотное сотрудничество в ряде сфер. В частности, Цзиньпин заявлял о своих намерениях укрепить отношения с Россией в вопросе энергетики, сообщает RT. А министр иностранных дел КНР характеризовал российско-китайские отношения «крепкими, как камень».
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Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина о своих планах начать спецоперацию на Украине. Об этом пишет The Financial Times. «Москва не информировала Пекин о своем намерении начать спецоперацию на Украине. До того, как Путин отдал соответствующий приказ», — пишет издание, ссылаясь на несколько источников. Сейчас, несмотря на российскую спецоперацию на Украине, Россия и Китай ведут плотное сотрудничество в ряде сфер. В частности, Цзиньпин заявлял о своих намерениях укрепить отношения с Россией в вопросе энергетики, сообщает RT. А министр иностранных дел КНР характеризовал российско-китайские отношения «крепкими, как камень».