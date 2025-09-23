Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты

Владимир Путин предложил Галину Изотову на пост зампреда Счетной палаты
Владимир Путин предложил Галину Изотову на пост зампреда Счетной палаты Фото:

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой для назначения на пост заместителя председателя Счетной палаты. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причем Изотова уже занимает эту должность. Ее кандидатура была включена в качестве потенциального переназначения.

«Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин <...> внес в Государственную думу кандидатуру Изотовой Галины Сергеевны [на пост зампреда Счетной палаты]. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг», — заявил Володин во время пленарного заседания. По словам Володина, президент рассмотрел три предложенных кандидатуры и остановился на Галине Изотовой.

Кандидатура на должность заместителя председателя Счетной палаты утверждается депутатами по представлению президента РФ. Галина Изотова с 2018 года занимает пост заместителя председателя Пенсионного фонда России, а ранее работала в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее Галина Изотова занимала должность заместителя председателя Пенсионного фонда России с 2018 года, а до этого работала в Министерстве труда и социальной защиты. Процедура назначения заместителя председателя Счетной палаты предусматривает утверждение кандидатуры депутатами Госдумы по представлению президента. Рассмотрение вопроса о назначении Изотовой намечено на ближайшее пленарное заседание.

