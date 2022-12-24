Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с РФ одним словом

Глава МИД Китая: отношения России и КНР прочны, как скала

25 декабря 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Отношения России и Китая не подвержены провокациям, отметил Ван И Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения, поддерживаемые между Россией и Китаем, «прочны, как скала». Так российско-китайские отношения описал министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме по международной дипломатии КНР в 2022 году. «[Отношения между КНР и Россией] прочны, как скала», — сказал Ван И в ходе своего выступления. Его слова приводятся на официальном сайте китайского МИД. Министр иностранных дел КНР отметил, что российско-китайские отношения не подвержены вмешательству и провокациям, а политическое и стратегическое доверие между странами за последние годы только укрепилось. Россия и Китай уже сотрудничают между собой в самых разных сферах и выражали намерения сплотиться еще сильнее. Так, ранее Си Цзиньпин заявлял о готовности выстраивать более тесные экономические отношения с российской стороной, отмечает Nation News. Он также намеревался продолжать сотрудничество между странами в сфере энергетики. Это отмечал и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, в свою очередь, также заявлял о готовности вместе с Китаем «противостоять нарастающему внешнему давлению», сообщает «Царьград».

Отношения, поддерживаемые между Россией и Китаем, «прочны, как скала». Так российско-китайские отношения описал министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме по международной дипломатии КНР в 2022 году. «[Отношения между КНР и Россией] прочны, как скала», — сказал Ван И в ходе своего выступления. Его слова приводятся на официальном сайте китайского МИД. Министр иностранных дел КНР отметил, что российско-китайские отношения не подвержены вмешательству и провокациям, а политическое и стратегическое доверие между странами за последние годы только укрепилось. Россия и Китай уже сотрудничают между собой в самых разных сферах и выражали намерения сплотиться еще сильнее. Так, ранее Си Цзиньпин заявлял о готовности выстраивать более тесные экономические отношения с российской стороной, отмечает Nation News. Он также намеревался продолжать сотрудничество между странами в сфере энергетики. Это отмечал и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, в свою очередь, также заявлял о готовности вместе с Китаем «противостоять нарастающему внешнему давлению», сообщает «Царьград».