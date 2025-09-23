В МВД заявили о некомплекте конвоиров

В МВД России заявили о серьезном некомплекте сотрудников в конвойных подразделениях. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
«Некомплект сегодня составляет 29%, нет каждого третьего сотрудника конвойных подразделений», — сказал Горовой на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что работа в конвойных подразделениях МВД отличается высокой сложностью, как с психологической точки зрения, так и по уровню физических нагрузок. Нехватка кадров приводит к дополнительной нагрузке на имеющийся личный состав. В 2024 году сотрудники МВД России отконвоировали около четырех миллионов человек, находящихся в следственных изоляторах, временных изоляторах и специальных приемниках.
