В МВД заявили о некомплекте конвоиров

МВД: некомплект конвоиров в РФ составляет 29%
Работа в конвойных подразделениях МВД отличается высокой сложностью
Работа в конвойных подразделениях МВД отличается высокой сложностью

В МВД России заявили о серьезном некомплекте сотрудников в конвойных подразделениях. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«Некомплект сегодня составляет 29%, нет каждого третьего сотрудника конвойных подразделений», — сказал Горовой на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что работа в конвойных подразделениях МВД отличается высокой сложностью, как с психологической точки зрения, так и по уровню физических нагрузок. Нехватка кадров приводит к дополнительной нагрузке на имеющийся личный состав. В 2024 году сотрудники МВД России отконвоировали около четырех миллионов человек, находящихся в следственных изоляторах, временных изоляторах и специальных приемниках.

