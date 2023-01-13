Четыре свердловских школы вошли в рейтинг лучших в России

Три школы Екатеринбурга и одна школа Нижнего Тагила (Свердловская область) показали лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук в 2021—2022 годах. Рейтинг составил федеральный образовательный центр «Сириус».
«Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том числе международных, результаты мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы», — рассказали авторы рейтинга.
В топ-20 попал элитный центр СУНЦ УрФУ, который находится в Екатеринбурге. Учреждение заняло 19-е место. Другие три школы из Свердловской области вошли в топ-200 школ, которые признали лучшими. Это гимназия №9 и лицей №130 в Екатеринбурге, а также политехническая гимназия в Нижнем Тагиле.
Образовательный центр «Сириус» учредили в декабре 2014 года на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Авторы проекта объясняют, что целью работы центра является поддержка одаренных детей в области искусств, спорта, естественнонаучных и технических дисциплин.
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