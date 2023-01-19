19 января 2023

В Екатеринбурге затопило станцию метро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция
Уровень воды на Геологической достигает 5 - 7 сантиметров

В Екатеринбурге затопило выход из станции метро «Геологическая» в сторону Дендропарка. Причиной потопа стал прорыв трубы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала».

«Устанавливаем обстоятельства произошедшего, подробности будут позже», — поделились в ведомстве. Утром 20 января в соцсетях стали появляться фотографии местных жителей, которые пожаловались на потоп на Геологической. «Ближе к ступеням вода сантиметров 5 — 7», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

Потоп случился на выходе из метро к станци
Потоп случился на выходе из метро к Дендропарку
Фото: telegram-канад "Инцидент Екатеринбург"

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В Екатеринбурге затопило выход из станции метро «Геологическая» в сторону Дендропарка. Причиной потопа стал прорыв трубы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устанавливаем обстоятельства произошедшего, подробности будут позже», — поделились в ведомстве. Утром 20 января в соцсетях стали появляться фотографии местных жителей, которые пожаловались на потоп на Геологической. «Ближе к ступеням вода сантиметров 5 — 7», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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