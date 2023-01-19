В Екатеринбурге затопило станцию метро. Фото

20 января 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Уровень воды на Геологической достигает 5 - 7 сантиметров Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге затопило выход из станции метро «Геологическая» в сторону Дендропарка. Причиной потопа стал прорыв трубы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устанавливаем обстоятельства произошедшего, подробности будут позже», — поделились в ведомстве. Утром 20 января в соцсетях стали появляться фотографии местных жителей, которые пожаловались на потоп на Геологической. «Ближе к ступеням вода сантиметров 5 — 7», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Потоп случился на выходе из метро к Дендропарку Фото: telegram-канад "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге затопило выход из станции метро «Геологическая» в сторону Дендропарка. Причиной потопа стал прорыв трубы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устанавливаем обстоятельства произошедшего, подробности будут позже», — поделились в ведомстве. Утром 20 января в соцсетях стали появляться фотографии местных жителей, которые пожаловались на потоп на Геологической. «Ближе к ступеням вода сантиметров 5 — 7», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».