Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына.
Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы.
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Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украина. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, а не оккупация территории этой страны.