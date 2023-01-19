Курганский военком вручил матери погибшего в ходе СВО рядового награду. Фото, видео

20 января 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

На здании курганского техникума открыли мемориальную доску погибшему в СВО военному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украина. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, а не оккупация территории этой страны. В открытии мемориальной доски приняли участие военком Курганской области Айрат Зарипов и депутат гордумы Анастасия Романович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военком Айрат Зарипов поблагодарил родителей Ивана Ситина за достойное воспитание сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие студенты техникума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иван Ситин погиб на территории Луганской Народной Республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украина. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, а не оккупация территории этой страны.