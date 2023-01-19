19 января 2023

Курганский военком вручил матери погибшего в ходе СВО рядового награду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, погибшего в зоне СВО. Курган
На здании курганского техникума открыли мемориальную доску погибшему в СВО военному Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына.

Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы.

С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украина. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, а не оккупация территории этой страны.

Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, погибшего в зоне СВО. Курган
В открытии мемориальной доски приняли участие военком Курганской области Айрат Зарипов и депутат гордумы Анастасия Романович
Фото:
Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, погибшего в зоне СВО. Курган
Военком Айрат Зарипов поблагодарил родителей Ивана Ситина за достойное воспитание сына
Фото:
Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, погибшего в зоне СВО. Курган
В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие студенты техникума
Фото:
Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, погибшего в зоне СВО. Курган
Иван Ситин погиб на территории Луганской Народной Республики
Фото:

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Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов 20 января вручил матери рядового Ивана Ситина, который погиб в ходе спецоперации, «Орден Мужества». Это произошло во время церемонии открытия мемориальной доски на здании курганского промышленного техникума по улице Бурова-Петрова, передает корреспондент URA.RU. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ситин указом президента Российской Федерации награжден „Орденом Мужества“ посмертно. Разрешите мне от имени президента России передать награду маме — Ольге Анатольевне», — обратился к присутствующим на церемонии военком. Зарипов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Ситин был выпускником промышленного техникума. Зарипов рассказал журналистам, что курганец погиб в селе Верхняя Каменка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ему было 27 лет. После открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украина. Президент Владимир Путин заявлял, что перед ВС РФ стоит задача по освобождению Донбасса, а не оккупация территории этой страны.
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