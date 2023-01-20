Вице-мэр Екатеринбурга остановил конфликт с «Реновой» после установки из Москвы

Источники в мэрии утверждают, что на каждом этапе конфликта Рустам Галямов (справа) согласовывал свою позицию с Алексеем Орловым (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов согласовал группе «Ренова» строительство второго Академического после того, как получил инсайд из федерального правительства: программу «Стимул» (по ней строятся дороги), заканчивающуюся в 2024 году, продлят. О том, как разрешилась интрига, URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. При этом свою версию развития событий озвучил и другой источник.

Как ранее сообщило агентство, горадминистрация фактически согласовала появление рядом с микрорайоном Солнечным Академического-2. На общественные обсуждения вынесли проект планировки и межевания территории в границах Лучистой, реки Шиловки, Полевского тракта, улицы Перспективной и ЕКАД. А перед этим горадминистрация (в конце декабря), по данным URA.RU, внесла поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), предполагающие вывод участков, где планируется возведение жилья, из-под статуса «для сельхозназначения». Документ пока не опубликован.

При этом в ноябре 2022-го агентство со ссылкой на источники рассказывало, что Галямов отказывает «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова») в подписании нужных бумаг. По одной из версий, это было связано с тем, что федеральные власти подвесили вопрос с финансированием строительства дорог в новый микрорайон. На закрытой встрече со свердловскими девелоперами замминистра строительства РФ Никита Стасишин якобы заявил, что программу «Стимул», вероятно, продлевать не будут.

«Но перед Новым годом Галямов звонил в Минстрой [РФ]. Там ему сказали, что, предположительно, в апреле [2023-го] будет объявлено, что „Стимул“ продлевают. Кроме того, РСГ доработала проект в части энергетической и коммунальной инфраструктуры», — поделился инсайдер. Впрочем, второй собеседник, близкий к горадминистрации предположил, что утверждению Галямовым необходимых документов предшествовало прямое распоряжение от мэра Алексея Орлова или губернатора Евгений Куйвашева.

Сам Галямов, на вопрос корреспондента о конфликте с застройщиком ответил обтекаемо: «Не скажу, что были какие-то горячие споры. Обычные рабочие моменты — как и в случае со всеми остальными объектами». Комментировать детали общения с коллегами из Москвы он отказался.

Проект строительства Академического-2 планируется реализовать до 2035 года. На 254,1 га земли появятся 1,93 млн квадратных метров жилья, 11 детсадов, пять школ и многоуровневые паркинги. Жить в новом микрорайоне будут 64,3 тысячи человек.