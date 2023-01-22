Политолог объяснил, на кого из украинских политиков делают ставку США

Политолог Ищенко: главком ВСУ Залужный стал для США важнее, чем Зеленский

22 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный играет наиболее значимую роль на Украине, считает Ростислав Ищенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американцам нужно сохранить киевский режим до выборов в России, поэтому для них важнее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко. Он считает, что Америка надеется на ослабление России на фронте на фоне президентских выборов. «Можно руководить хуже, чем Залужный, но я думаю, что ни украинцам, ни американцам это не надо. Вот от него зависит что-то, потому что чем меньше он допускает ошибок, чем лучше он действует, тем дольше держится украинская власть», — заявил Ростислав Ищенко изданию «Украина.ру». Ситуация на Украине зависит от Залужного, который руководит фронтом, подчеркивает эксперт. Украинский президент Владимир Зеленский выполняет только представительские функции: приезжает в США, просит о финансировании и военной поддержке, говорит Ищенко. Политолог Игорь Скурлатов считает, что Валерий Залужный станет преемником Зеленского после его отставки. При любой малейшей ошибке Зеленского заменят на более удачную кандидатуру. Наиболее яркий персонаж на Украине в текущий момент — это глава ВСУ, считает Скурлатов. Его мнение подтверждает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива: он считает, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного как основного конкурента.

Американцам нужно сохранить киевский режим до выборов в России, поэтому для них важнее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко. Он считает, что Америка надеется на ослабление России на фронте на фоне президентских выборов. «Можно руководить хуже, чем Залужный, но я думаю, что ни украинцам, ни американцам это не надо. Вот от него зависит что-то, потому что чем меньше он допускает ошибок, чем лучше он действует, тем дольше держится украинская власть», — заявил Ростислав Ищенко изданию «Украина.ру». Ситуация на Украине зависит от Залужного, который руководит фронтом, подчеркивает эксперт. Украинский президент Владимир Зеленский выполняет только представительские функции: приезжает в США, просит о финансировании и военной поддержке, говорит Ищенко. Политолог Игорь Скурлатов считает, что Валерий Залужный станет преемником Зеленского после его отставки. При любой малейшей ошибке Зеленского заменят на более удачную кандидатуру. Наиболее яркий персонаж на Украине в текущий момент — это глава ВСУ, считает Скурлатов. Его мнение подтверждает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива: он считает, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного как основного конкурента.